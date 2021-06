in foto: L’incidente sull’A1 (Immagine dei vigili del fuoco)

Un ferito è il bilancio dell‘incidente stradale avvenuto lungo l'autostrada del Sole A1. Il sinistro risale alla mattinata di oggi, giovedì 3 giugno. A scontrarsi due camion all'altezza del chilometro 551 in direzione Sud, a seguito dell'impatto il carico di uno dei due mezzi pesanti si è rovesciato. Decine di cassette di plastica e decine di cespi di insalata si sono riversati sulla carreggiata dell'autostrada, rendendo impossibile la circolazione, con pesanti ripercussioni sul traffico veicolare. Secondo le informazioni apprese erano circa le ore 7.30 quando, per cause non note e ancora in corso d'accertamento da parte della polizia stradale, i due camion si sono tamponati.

Un ferito nel tamponamento sull'autostrada A1

La scena del tamponamento sull'autostrada A1 è avvenuta davanti agli occhi degli automobilisti di passaggio che, preoccupati per le condizioni di salute delle persone coinvolte nel sinistro, hanno chiamato il Numero Unico delle Emergenze e chiesto l'intervento urgente dei soccorritori. Sul posto in breve tempo sono arrivati i paramedici in ambulanza, che hanno soccorso un ferito e trasportato in ospedale, per sottoporlo alle cure del caso. Al momento non sono note le sue condizioni di salute.

Chiusa l'autostrada del Sole A1

L'autostrada del Sole A1 è stata momentaneamente chiusa al traffico nel tratto interessato all'incidente per il tempo necessario alle operazioni di soccorso e alla rimozione del carico sul manto stradale, per consentirne la messa in sicurezza. Mattinata di passione per gli automobilisti in transito. Nell'intervento è stato necessario il coinvolgimento dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Roma che, arrivata la segnalazione alla Sala operativa, hanno inviato sul posto due squadre operative (5A e 10A) a supporto degli agenti della polizia stradale che hanno svolto i rilievi di rito e ricostruito la dinamica dell'accaduto.