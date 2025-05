video suggerito

Incidente sull’A1 alle porte di Roma: atterra l’eliambulanza, chilometri di code Incidente sull’A1 all’altezza di Ponza Romano – Soratte. Strada chiusa per le operazioni di soccorso e traffico in tilt: in migliaia intrappolati mentre andavano a fare una gita fuori porta per il 1 maggio. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Redazione Roma

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un grave incidente è avvenuto attorno alle 11.30 di oggi, giovedì 1 maggi0 2025, sull'autostrada A1 alle porte di Roma. In direzione di Firenze in un incidente sono rimaste coinvolte due vetture. Da quanto si apprende sono diversi i feriti ma non si registrano vittime. I soccorsi sanitari sono arrivati a bordo di diverse ambulanze ed è stato richiesto l'intervento di un'eliambulanza che ha trasportato uno dei passeggeri al Policlinico Gemelli. Nessuna delle persone coinvolte da quanto si apprende è in pericolo di vita o in condizioni che destano particolare preoccupazione.

Traffico in tilt sull'A1 alle porte di Roma

La strada è stata chiusa per rendere possibili le operazioni di soccorso, con conseguenze per il traffico: in quel momento erano molte le auto in uscita da Roma per la tradizionale scampagnata del primo maggio. Traffico in tilt e un bel ritardo sulla tabella di marcia del pic-nic o della grigliata per migliaia di romani in fuga dalla città per la Festa dei Lavoratori.

Sul posto è intervenuta la Polizia Stradale insieme al personale di Autostrade per l'Italia. A causa delle operazioni di soccorso si sono registrate code fino a tre chilometri tra l'uscita di Guidonia Montecelio e lo svincolo per Ponzano Romano-Soratte. Autostrade consiglia di immettersi verso Firenze a Ponzano Romano-Soratte, e l'uscita consigliata provenendo da Napoli è Fiano Romano su A1 Diramazione Roma nord – GRA. La situazione è in via di risoluzione

Incidente su via Tiburtina: pedone investito e ucciso alle porte di Roma

Un grave incidente è avvenuto nella serata di ieri, mercoledì 30 aprile, attorno alle 23.30 su via Tiburtina alla periferia di Roma a ridosso del Grande Raccordo Anulare. Qui un'auto in transito ha investito un pedone, un uomo trovato senza documenti, forse un senza fissa dimora che non è stato ancora identificato. Gravemente ferita la persona investita è stata trasferita d'urgenza in ospedale a bordo di un'ambulanza del 118 giunta sul posto. A nulla sono purtroppo valsi gli sforzi dei medici: l'uomo è deceduoa poco dopo il ricovero, per le lesioni riportate nell'impatto con l'auto e poi con l'asfalto. L'automobilista, risultato negativo all'alcol test e al drug test, rischia in ogni caso un processo per omicidio stradale.