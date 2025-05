video suggerito

Grave incidente a Rebibbia: auto travolge un uomo, morto in ospedale Tragedia sulla strada a Roma, dove un'auto ha investito un uomo, che è morto in ospedale. L'incidente è avvenuto ieri sera in zona Rebibbia. L'automobilista è negativo ai test alcolemici e tossicologici.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Un grave incidente stradale è avvenuto in zona Rebibbia a Roma. Il sinistro si è verificato nella tarda serata di ieri, mercoledì 30 aprile. La vittima è un uomo trovato senza documenti, soccorso con l'ambulanza e deceduto in ospedale. A rimanere coinvolti sono stati il pedone e un'auto, quest'ultima lo ha travolto, provocandogli ferite gravissime. Sull'incidente indagano gli agenti della polizia locale di Roma Capitale.

Auto investe pedone

Secondo quando ricostruito finora al momento dell'incidente erano circa le ore 23.30, l'uomo stava camminando in strada quando improvvisamente, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, un'auto DR lo ha investito all’intersezione tra la via Tiburtina e via Raffaele Majetti. Alla guida della macchina c'era un trentanovenne, che si è fermato a prestare soccorso.

L'impatto è stato violento e il pedone ha riportato ferite molto gravi. Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 con la richiesta urgente d'intervento per un grave investimento, sul luogo del sinistro è giunto il personale sanitario con l'ambulanza a sirene spiegate. I sanitari hanno preso in carico il ferito e lo hanno trasportato in codice rosso all'ospedale Sandro Pertini.

Negativi i test alcolemici e tossicologici

Giunto al pronto soccorso il paziente era in condizioni gravissime, i medici hanno cercato in ogni modo di salvargli la vita, ma il suo quadro clinico è velocemente precipitato, fino al decesso. Presenti sul luogo dell'incidente le pattuglie della polizia locale di Roma Capitale con gli agenti del VII Gruppo Tuscolano, che hanno svolto i rilievi di rito e ricostruito la dinamica dell'accaduto. Gli agenti hanno accompagnato l'automobilista in ospedale per i test alcolemici e tossicologici, che sono risultati negativi.