Incidente sull’A1 al casello di Frosinone: coinvolto l’ex premier Giuseppe Conte, nessun ferito Paura per l’ex presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte, rimasto coinvolto in un incidente sull’autostrada A1 al casello di Frosinone. Sta bene, non ci sono stati feriti.

A cura di Alessia Rabbai

C'è anche l'ex presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte tra le persone rimaste coinvolte in un incidente stradale sull'autostrada A1, all'altezza del casello di Frosinone. Il sinistro si è verificato intorno alle ore 11.30 della mattinata di oggi, mercoledì 21 giugno. A scontrarsi tre auto e un camion, che per cause non note si sono tamponati. Fortunatamente l'incidente non ha avuto riscontri gravi e non ci sono stati feriti.

Inevitabili però le ripercussioni sulla viabilità, con traffico e almeno 4 chilometri di code segnalate in direzione Sud. Da quanto ricostruito l'auto a bordo della quale viaggiava Conte è una delle tre vetture che si sono tamponate dopo che una di queste, non quella dell'ex premier leader del Movimento Cinque Stelle, ha urtato contro un camion all'altezza del chilometro 625 Sud. Non ci sono stati feriti, ma un grande spavento. Arrivata la segnalaizone al Numero Unico delle Emergenze 112 come da prassi, sul posto per il rilievi di rito sono giunti gli agenti della polizia stradale, che hanno svolto gli accertamenti del caso. Data la dinamica è stato necessario anche l'intervento dei vigili del fuoco, che sono intervenuti con le squadre del Comando provinciale di Frosinone e hanno dato il via alle operazioni.

Presente anche il personale sanitario in ambulanza. Conte ha dovuto posticipare gli impegni della giornata fino al termine delle verifiche e fino a quando non è riuscito a riprendere gli spostamenti. Nel mentre ha continuato a lavorare a distanza con il suo tablet e a rispondere alle telefonate.