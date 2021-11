Incidente sull’A1 a Colleferro, morto Alessandro Crispo: la sua auto è finita sotto un camion Si chiamava Alessandro Crispo il ragazzo deceduto ieri mattina in un tragico incidente stradale avvenuto sull’A1, nei pressi del casello di Colleferro. L’auto sulla quale viaggiava il 33enne, figlio di un carabiniere in pensione, ha impattato contro un camion. Alessandro è morto sul colpo, ferito gravemente l’amico che era in macchina con lui.

A cura di Natascia Grbic

Si chiamava Alessandro Crispo la persona morta nel tragico incidente avvenuto ieri mattina sull'autostrada A1, nei pressi del casello di Colleferro. Aveva solo 33 anni ed era figlio di un carabiniere in pensione molto stimato a Colleferro così come stimato era lui. Disperata la sua famiglia e i genitori, la cui vita è stata stravolta dalla tragica notizia della sua morte. Il giovane inoltre, aveva anche una bambina piccola. Messaggi di cordoglio sono arrivati da moltissime persone, così come dal sindaco di Colleferro Pierluigi Sanna, che conosceva molto bene la giovane vittima. "La scomparsa di Alessandro Crispo è stata un fulmine a ciel sereno per tutta la nostra comunità – ha dichiarato Sanna – Nessuno poteva prevedere che il terribile incidente autostradale di oggi strappasse per sempre il filo della sua vita. Conoscevo Alessandro da anni ed avevamo un buon rapporto; conosco molto bene la sua famiglia e per ore ho sentito solo la voglia del silenzio, mi sono mancate le parole.Non posso neanche immaginare che dolore immenso si sia impadronito del cuore dei suoi cari; ad essi sono vicino sinceramente a nome mio e di tutta Colleferro".

L'incidente sull'A1: indaga la polizia stradale

L'incidente in cui ha perso la vita Alessandro Crispo è avvenuto ieri mattina poco prima delle 8, nei pressi del casello di Colleferro. Secondo le prime informazioni, il 33enne stava procedendo sull'autostrada quando la sua auto ha impattato contro un camion, rimanendo incastrata sotto il mezzo pesante. Una delle ipotesi è che il giovane non sia riuscito a frenare in tempo, finendo così sotto il camion. Nell'altra carreggiata, in direzione sud, si era infatti verificato un altro incidente, che ha causato code anche dall'altro lato della strada, con molti curiosi che hanno rallentato per vedere cos'era accaduto. Forse Alessandro non ha fatto in tempo a frenare, finendo così sotto il camion. Per lui, purtroppo, non c'è stato nulla da fare, è morto praticamente sul colpo a causa delle gravi ferite riportate nell'impatto. In macchina con lui c'era un amico, portato in ospedale con l'eliambulanza: le sue condizioni sono molto gravi. Sul sinistro indaga la polizia stradale, che dovrà accertare eventuali responsabilità.