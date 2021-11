Incidente Autostrada A1: un morto tra Colleferro e Valmontone, lunghe code Un grave incidente è avvenuto questa mattina sull’autostrada A1 tra Valmontone e Colleferro in direzione di Napoli. Nel sinistro avvenuto alle porte di Roma sono rimasti coinvolti un’automobile e un mezzo pesante, purtroppo è morta una persona. Inevitabili le ripercussioni al traffico con lunghe code.

A cura di Redazione Roma

Un grave incidente è avvenuto nelle mattina di oggi – domenica 7 novembre – sull'autostrada A1 Roma-Napoli. Poco prima delle 8.00 all'altezza del chilometro 590,6 – tra l'uscita per Valmontone e lo svincolo per Colleferro alle porte della capitale – si sono scontrati un mezzo pesante e una vettura. Nello schianto una persona ha perso la vita: quando sul posto è arrivato il personale medico del 118 con un'ambulanza non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. Un'altra persona coinvolta è rimasta ferita ed è stata trasferita in ospedale. Sempre questa mattina, nello stesso tratto, si è verificato un altro incidente che ha visto coinvolti un mezzo pesante e due auto, senza però gravi conseguenze a passeggeri e conducenti.

Le operazioni di soccorso

Sul posto oltre ai soccorsi sanitari sono intervenuti anche i soccorsi meccanici per spostare i mezzi interessati dalla carreggiata, i vigili del fuoco impegnati ad estrarre il corpo della persona deceduta dalle lamiere dell'auto, e gli agenti della Polizia Stradale e il personale del Direzione 5° Tronco di Fiano Romano di Autostrade per l'Italia per gestire la deviazione del traffico ed eseguire i rilievi del caso per accertare la dinamica dell'incidente ed eventuali responsabilità.

Incidente mortale in A1: ripercussioni al traffico

Inevitabili le ripercussioni alla circolazione. Attualmente la strada è stata riaperta il traffico transita su una corsia e si registrano circa quattro chilometri di coda 4 km di coda in direzione Napoli. Autostrade per l'Italia consiglia agli automobilisti in viaggio verso il capoluogo campano di uscire allo svincolo per Valmontone, percorrere la via Casilina e rientrare nell'autostrada a Colleferro.