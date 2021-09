Incidente sulla via Tiburtina, scontro tra vari veicoli: un morto Tragedia sulla strada in via Tiburtina all’altezza di Santa Maria del Soccorso, dove una persona stasera è morta in un incidente stradale, che ha coinvolto più veicoli. Inutile l’intervento dei sanitari, che hanno potuto solo constatare il decesso. Sul posto la polizia locale per i rilievi di rito.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Una persona è morta in un incidente stradale in via Tiburtina a Roma. Il sinistro è avvenuto poco fa, nella serata di oggi, giovedì 2 settembre. A scontrarsi vari veicoli. La vittima è una persona rimasta coinvolta nell'incidente, di cui al momento non si conoscono le generalità. Secondo le primissime informazioni apprese rispetto alle quali sarà necessario attendere gli aggiornamenti di domattina, l'incidente è avvenuto prima delle ore 23 lungo la via Tiburtina all'altezza di Santa Maria del Soccorso. Non è ancora nota la dinamica dell'incidente sulla quale sono in corso i rilievi scientifici da parte della polizia locale di Roma Capitale, sul posto per gli accertamenti del caso. I veicoli si sono scontrati e il bilancio è di un morto, il cui corpo senza vita giaceva a terra coperto da un telo.

Purtroppo inutile l'intervento del personale sanitario giunto sul posto a sirene spiegate, per la persona che ha avuto la peggio nello scontro mortale non c'è stato nulla da fare se non constatarne il decesso, sopraggiunto a causa delle gravi ferite e traumi riportati, che non le hanno purtroppo lasciato scampo. Il traffico risulta scorrevole in zona e non si registrano particolari disagi dal punto di vista della circolazione. Terminate le verifiche, che serviranno a chiarire la dinamica dell'accaduto ed accertare eventuali responsabilità da parte dei conducenti delle vetture coinvolte, la salma sarà trasferita in obitorio, dove resterà a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, per lo svolgimento dell'autopsia. Ulteriori dettagli sull'identità della vittima e su quanto accaduto verranno resi noti domani mattina.