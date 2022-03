Incidente sulla via del Mare ad Ostia: motociclista soccorso in codice rosso È stato trasportato con l’ambulanza in codice rosso all’ospedale un motociclista rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio sulla via del Mare ad Ostia.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Un motociclista è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale sulla via del Mare a Ostia. Il sinistro è avvenuto nel pomeriggio di ieri, sabato 19 marzo. Ad avere la peggio è stato il motociclista, che ha avuto bisogno di ricorrere a cure mediche ed è stato trasportato in ospedale in codice rosso. L'incidente ha coinvolto il veicolo a due ruote, un'auto e un furgone, che per cause non note e ancora in corso d'accertamento, si sono scontrati all'altezza di via delle Gondole. Il motociclista è stato sbalzato dalla sella ed è finito sull'asfalto. Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112, sul posto in breve tempo è arrivato il personale sanitario in ambulanza, che lo ha preso in carico e trasportato con urgenza all'ospedale G.B.Grassi di Ostia.

Motociclista estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco

Per recuperare il ferito dell'incidente stradale sulla via del Mare a Ostia è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Roma, che sono intervenuti con una squadra e lo hanno estratto dalle lamiere, per poi consegnarlo nelle mani dei paramedici. Arrivato al pronto soccorso il paziente è stato sottoposto alle cure del caso. Presenti per i rilievi di rito gli agenti della polizia locale di Roma Capitale, con il Gruppo X Mare, che hanno ricostruito la dinamica dell'accaduto, e indagano per verificare eventuali responsabilità. Inevitabili i disagi alla circolazione, con via del Mare temporaneamente chiusa all'altezza di via delle Canarie, per agevolare le operazioni di soccorso e gli accertamenti poi riaperta.