Incidente sulla via del Lago a Viterbo, scontro frontale tra due auto: gravissimo un 24enne Il giovane è stato portato d'urgenza all'ospedale Gemelli di Roma. Feriti, anche se in modo più lieve, anche un uomo di 63 e una donna di 61 anni.

A cura di Natascia Grbic

Immagine di repertorio

Grave incidente oggi a Montefiascone, in provincia di Viterbo. Per cause ancora da chiarire, due auto si sono scontrate frontalmente verso le 16 mentre percorrevano via del Lago. Le tre persone a bordo dei veicoli, tutte residenti in zona, sono rimaste ferite a causa dello schianto, che è stato molto violento. A destare maggiori preoccupazioni sono le condizioni di un ragazzo di 24 anni, portato in ospedale al Gemelli di Roma con l'eliambulanza. Per estrarlo dall'abitacolo dell'auto c'è voluto l'intervento dei vigili del fuoco di Gradoli, che lo hanno poi assicurato alle cure del 118. Feriti, anche se in modo lieve, pure gli occupanti dell'altra vettura coinvolta nell'incidente, un uomo di 63 anni e una donna di 61.

Sul posto, per i rilievi del caso, i carabinieri, che dovranno capire come abbiano fatto i due mezzi a scontrarsi tra loro. Tra le ipotesi al vaglio, il fatto che uno dei due veicoli abbia invaso l'opposta corsia di marcia, impattando frontalmente con l'altra macchina. Da capire se nella zona vi siano telecamere di sorveglianza utili a ricostruire la dinamica, ancora in fase di accertamento.

Quando gli operatori sanitari hanno visto le condizioni in cui versava il giovane, hanno allertato immediatamente il 118 per far intervenire un elicottero. Data la gravità delle ferite si è disposto il trasferimento immediato in una struttura attrezzata della capitale, in modo da prestargli subito le cure necessarie. Come da prassi, i conducenti dei veicoli saranno sottoposti ai test alcolemici e tossicologici di rito, che si eseguono sempre in caso di incidenti stradali, soprattutto se gravi.