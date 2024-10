video suggerito

Incidente sulla Tangenziale Est a Roma: chiuso tratto tra Monti Tiburtini e Nomentana Sul posto sono presenti diverse pattuglie della Polizia Locale per agevolare il traffico. L’incidente è avvenuto verso le 17 del pomeriggio di mercoledì 23 ottobre. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Natascia Grbic

40 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Chiusa la Tangenziale Est a Roma nel tratto tra Monti Tiburtini e Nomentana a causa di un incidente stradale, avvenuto verso le 17. La chiusura è stata disposta poco fa per le normali operazioni di rimozione dei mezzi e per il ripristino della sicurezza dell'area. Sul posto sono arrivate diverse pattuglie della Polizia Locale per agevolare il traffico veicolare. Una volta terminate tutte le operazioni, i rilievi e gli accertamenti, la Tangenziale Est sarà riaperta e la circolazione tornerà alla normalità.

A quanto appreso da Fanpage.it, l'incidente – avvenuto all'altezza di Monti Tiburtini – non sarebbe grave, anche se non si conoscono le condizioni delle persone coinvolte nello schianto. Il sinistro ha però causato non pochi problemi alla mobilità cittadina, già compromessa in questo mercoledì di pioggia e lavori in corso per tutta la città di Roma. Molto forte il traffico nella zona, con lunghe code di auto che si sono formate in tutta la capitale.

Tangenziale Est chiusa anche questa mattina

Si tratta della seconda chiusura della Tangenziale Est in un giorno dopo l'incidente avvenuto questa mattina all'interno della galleria della Nuova Circonvallazione Interna, sempre a Monti Tiburtini. In quel caso il sinistro ha avuto diversi feriti soccorsi con le ambulanze e portati in ospedale. Al momento non si conoscono le dinamiche dell'incidente, sul quale sono al lavoro gli agenti del IV Gruppo Tiburtino. A chiamare i soccorsi sono stati gli automobilisti di passaggio, che hanno assistito alla scena e dato immediatamente l'allarme. Non si conoscono, al momento, le attuali condizioni dei feriti.