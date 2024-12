video suggerito

Due incidenti in provincia di Frosinone: morto un uomo nello scontro con un tir, feriti 4 bambini Due incidenti in poche ore nel Frusinate hanno provocato lunghe code di veicoli incolonnati e traffico bloccato. Il bilancio è di un uomo morto e 4 bambini feriti, una soccorsa con l'eliambulanza.

Un uomo morto e quattro bambini feriti è il grave bilancio di due incidenti stradali avvenuti nel Frusinate. Si sono verificati venerdì 13 dicembre, nel Comuni di Pignataro Interamna ed Alatri.

Morto un uomo sulla superstrada Cassino-Formia

Il primo dei due incidenti è avvenuto sulla superstrada Cassino-Formia, nel territorio di Pignataro Interamna. A rimanere coinvolti sono stati un'auto e un tir, che si sono scontrati per cause non note e ancora in corso d'accertamento da parte delle forze dell'ordine. Secondo quanto ricostruito finora sulla dinamica l'automobilista, un cinquantaduenne, al momento in cui è avvenuto l'incidente, era alla guida della sua Opel Mokka e stava percorrendo la superstrada, quando si è scontrato con il mezzo pesante.

Ad avere la peggio è stato il conducente della macchina, per il quale non c'è stato purtroppo nulla da fare per salvargli la vita. Il decesso è praticamente avvenuto sul colpo, a causa delle ferite e dei traumi gravissimi. Inevitabili i disagi alla circolazione, con traffico e code lungo il tratto della supestrada interessato dall'incidente. Sul posto sono giunti diversi mezzi di soccorso e le forze dell'ordine, per gli accertamenti di rito. Terminate le verifiche, la salma è stata trasferita in obitorio, dove si trova a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, che valuterà l'autopsia e la carreggiata è stata liberata dai veicoli incidentati.

Ad Alatri una bambina soccorsa con l'eliambulanza

Il secondo dei due incidenti si è verificato ad Alatri, dove cinque persone, un adulto e quattro bambini, viaggiavano a bordo di un furgone Opel Combo. Improvvisamente, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, il mezzo si è scontrato con un altro furgone ed è finito fuoristrada. Tutti sono rimasti feriti, una bambina, più grave degli altri, è stata trasportata in ospedale con l'eliambulanza. Sul sinistro indagano gli agenti della polizia stradale.