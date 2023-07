Incidente sulla strada Migliara: Adriano Maggi sbanda con la moto e si schianta contro il guardrail Adriano Maggi, 49 anni, è morto in un incidente lungo la strada Migliara 43 a Pontinia. La sua moto si è schiantata contro il guardrail, fatale l’impatto.

A cura di Alessia Rabbai

Adriano Maggi sulla sua moto

Grave incidente stradale lungo la strada Migliara 43 nel Comune di Pontinia in provincia di Latina. A perdere la vita è Adriano Maggi, un quarantanovenne residente a Sabaudia, per il quale non c'è stato purtroppo nulla da fare per salvargli la vita. Il sinistro risale alla notte tra giovedì 6 e venerdì 7 luglio e si è verificato nel territorio pontino. Secondo le informazioni apprese al momento dei drammatici fatti che hanno portato alla sua scomparsa Adriano era alla guida della sua moto, una Harley Davidson, quando per cause non note e ancora in corso d'accertamento, ha perso il controllo, ha sbandato ed si è schiantato contro il guardrail che costeggia la carreggiata adibita al transito dei veicoli. L'impatto è stato molto violento e il decesso è sopraggiunto praticamente sul colpo.

Quando è arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 subito si è attivata la macchina dei soccorsi: il personale sanitario è intervenuto con l'ambulanza, ma non c'è stato purtroppo nulla da fare se non constatarne il decesso. I paramedici arrivati sul luogo dell'incidente hanno tentato di rianimarlo, praticandogli il massaggio cardiocircolatorio, ma senza esito. Presenti per i rilievi scientifici le forze dell'ordine, che hanno svolto gli accertamenti di rito e ricostruito la dinamica dell'accaduto. Terminate le verifiche la salma è stata trasferita in obitorio e si trova a disposizione dell'autorità giudiziaria, poi verrà riconsegnata alla famiglia, per la celebrazione dei funerali.

La comunità appresa la notizia della drammatica scomparsa di Adriano è scossa e si è stretta con cordoglio al dolore dei suoi cari, in attesa di dargli l'ultimo saluto. Tanti i messaggi comparsi su Facebook: "Tutta la Undertaker Family si unisce al dolore della famiglia di Adriano Maggi per la sua scomparsa. Le nostre più sentite condoglianze".