Incidente sulla strada Cimina tra auto e moto: morto un motociclista 31enne Tragedia sulla strada Cimina nel Viterbese dove un motociclista, Federico Spettich, è morto in un incidente tra la sua moto e un’auto.

A cura di Alessia Rabbai

Federico Spettich (Foto Facebook)

È Federico Spettich il motociclista morto nell'incidente stradale, che si è verificato intorno all'ora di pranzo di oggi sulla strada Cimina. A rimanere coinvolte nel sinistro sono state la sua moto e un'auto, che si sono scontrate. Secondo quanto ricostruito finora dalle forze dell'ordine il trentunenne originario di Civita Castellana al momento dell'accaduto era in sella alla sua moto e stava percorrendo la strada che si snoda nel Viterbese quando, per cause non note e ancota in corso d'accertamento, si è scontrato con una vettura all'altezza del chilometro 6. L'impatto è stato violento e lui ha avuto la peggio. Sbalzato dal veicolo a due ruote, è finito rovinosamente sull'asfalto, riportando ferite e traumi gravi, che gli sono risultati fatali.

Arrivata la chiamata d'emergenza al 118 con la richiesta urgente d'intervento per incidente con motociclista, sul posto è arrivato il personale sanitario in ambulanza. Ma nonostante il tempestivo intervento dei paramedici, per Federico non c'è stato nulla da fare se non constatarne il decesso. Date le sue condizioni di salute che sono parse fin da subito critiche, è anche atterrata un'eliambulanza, pronta a trasportarlo in volo in ospedale.

Presenti per i rilievi scientifici gli agenti della polizia stradale, che hanno svolto gli accertamenti di rito e ricostruito la dinamica dell'accaduto, in attesa di verificare eventuali responsabilità a carico di chi si trovava alla guida. Il tratto di strada interessato nell'incidente è stato temporaneamente chiuso al transito dei veicoli, per agevolare le operazioni di soccorso e permettere il lavoro delle forze dell'ordine. Terminate le verifiche la strada è stata riaperta nel corso del pomeriggio e la circolazione è tornata progressivamente alla normalità.