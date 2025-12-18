Incidente sulla Settevene Palo a Bracciano tra due auto: un morto e una ferita grave

Un morto e una ferita è il bilancio dello scontro di oggi pomeriggio lungo via Settevene Palo Secondo Tronco a Bracciano.

L’incidente sulla Settevene Palo

Un grave incidente stradale è avvenuto lungo via Settevene Palo nel Comune di Bracciano vicino Roma. Il bilancio è di un morto e di una ferita trasportata in ospedale con codice rosso. Il sinistro è avvenuto nel pomeriggio di oggi, giovedì 18 dicembre, a rimanere coinvolte sono state due auto, che si sono scontrate frontalmente. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e gli agenti della polizia locale, che hanno svolto i rilievi di rito e gestito la viabilità.

Secondo quanto ricostruito finora al momento dell'incidente era poco prima delle 16.30. Le due auto stavano percorrendo via Settevene Palo quando improvvisamente per cause non note e ancora in corso d'accertamento, si sono scontrate all'altezza del Secondo Tronco.

Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 con la richiesta urgente d'intervento, al chilometro quarto sono giunti diversi mezzi di soccorso. Nello scontro la parte anteriore delle auto è andata in gran parte distrutta con gravi conseguenze per i due automobilisti. Sul posto è stato necessario anche l'intervento dei vigili del fuoco di Bracciano, che hanno lavorato con l'equipaggio della 25A.

L’incidente sulla Settevene Palo (Immagine dei vigili del fuoco)

Per uno dei due conducenti, un uomo, non c'è stato purtroppo nulla da fare per salvargli la vita, è deceduto sul luogo dell'incidente. L'altra automobilista, in gravi condizioni, è stata soccorsa dal persoanle sanitario e trasportata con l'ambulanza in codice rosso all'ospedale Padre Pio di Bracciano. I pompieri hanno messo in sicurezza i veicoli e la zona circostante.

Presenti sul luogo dell'incidente i carabinieri e gli agenti della polizia locale, che hanno svolto i rilievi di rito, per ricostruire la dinamica dell'accaduto e risalire a eventuali responsabilità da parte di chi si trovava alla guida delle due vetture. Inevitabili i disagi alla circolazione, con traffico e code.