Incidente sulla Salaria, grave una ragazza di 14 anni: stava attraversando la strada

A cura di Enrico Tata

Grave incidente stradale sulla Salaria, nel territorio del comune di Antrodoco, provincia di Rieti. Per cause ancora da accertare, una ragazza di 14 anni è stata investita da un'automobile. Stando a quanto si apprende, il fatto è avvenuto precisamente al chilometro 98 nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 16 giugno. Secondo le prime ricostruzioni, la ragazza è stata presa in pieno dall'automobile mentre attraversava la strada statale.

Sul posto sono arrivati immediatamente i carabinieri della compagnia di Cittaducale e gli agenti della polizia di Rieti, che stanno cercando di accertare la dinamica dei fatti. Viste le condizioni della giovane, apparse fin da subito molto gravi, i sanitari del 118 hanno richiesto l'intervento di un'eliambulanza, che ha trasportato la ferita d'urgenza al policlinico Gemelli di Roma. Sconosciute, per ora, le condizioni di salute della ragazza.