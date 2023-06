Incidente mortale a Latina: scontro tra furgone, camion e macchina, deceduto sul colpo un uomo Intorno alle 15 di oggi, venerdì 16 giugno, si sono scontrate a Borgo Montello di Latina un furgone Fiat Ducato, un camion e un’automobile Hyundai Kona Hybrid. La vittima è un 62enne di Velletri.

A cura di Enrico Tata

Incidente mortale sulla strada della Sterpara a Borgo Montello di Latina. Stando a quanto ricostruito, la vittima è un 62enne di Velletri. Intorno alle 15 di oggi, venerdì 16 giugno, si sono scontrate un furgone Fiat Ducato, un camion e un'automobile Hyundai Kona Hybrid. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Latina e di Aprilia, che hanno dovuto faticare non poco per estrarre dalle lamiere dell'abitacolo il conducente del camion, subito soccorso dal personale sanitario del 118 e accompagnato in condizioni gravissime al pronto soccorso. Niente da fare, invece, per l'autista del furgone, morto praticamente sul colpo. Sembra invece sia rimasta illesa la donna alla guida della macchina. In ogni caso è stata presa in cura dai sanitari e trasportata anch'ella in pronto soccorso per accertamenti. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale, che stanno cercando di ricostruire la dinamica dei fatti.

Un altro grave incidente è avvenuto nel pomeriggio di oggi sulla Salaria, nel territorio del comune di Antrodoco, provincia di Rieti. Una ragazza di 14 anni, stando a quanto si apprende, è stata investita da un'automobile mentre attraversava la strada (da chiarire se sulle strisce oppure no). Sul posto sono arrivati immediatamente i carabinieri della compagnia di Cittaducale e gli agenti della polizia di Rieti. Le condizioni della ragazza sono apparse molto gravi fin da subito e così i sanitari del 118 hanno richiesto l'intervento di un'eliambulanza. L'elicottero ha trasportato d'urgenza la 14enne al pronto soccorso del Policlinico Gemelli di Roma, dov'è tuttora ricoverata in gravi condizioni.