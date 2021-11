Incidente sulla Pontina, tamponamento a catena: strada chiusa e traffico in tilt Via Pontina è stata temporaneamente chiusa stamattina per un tamponamento a catena che ha coinvolto tre auto ed un furgone a seguito del quale c’è stato un ferito.

A cura di Alessia Rabbai

Il temponamento su via Pontina

Incidente stradale su via Pontina a Pomezia, dove c'è stato un tamponamento a catena tra più veicoli e a seguito del quale una persona è rimasta ferita. Il sinistro risale alla mattinata di oggi, mercoledì 24 novembre, ed è avvenuto poco prima delle ore 8 nel territorio della provincia Sud di Roma. Secondo le informazioni apprese a scontrarsi per cause non note e ancora in corso d'accertamento sono state tre auto e un furgone all'altezza del chilometro 28,000, che hanno creato disagi alla viabilità, con la strada che è rimasta temporaneamente chiusa nel tratto interessato dall'incidente. A seguito dell'impatto è scattata la macchina dei soccorsi, con la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112, sul posto è intervenuto il personale sanitario in ambulanza, che ha soccorso la persona rimasta ferita nell'impatto e l'ha trasportata in ospedale. Al momento non si conoscono le sue attuali condizioni di salute. Presenti per i rilievi di rito gli agenti, che hanno svolto gli accertamenti necessari al caso e che hanno ricostruito la dinamica dell'accaduto e il personale Anas.

Via Pontina chiusa

Mattinata di passione per i pendolari in viaggio verso Roma per studio o per lavoro, con via Pontina chiusa nel tratto interessato dal sinistro. A seguito dell'incidente si sono formate code e incolonnamenti all'altezza dello stabilimento della Crik Crok, con automobilisti in attesa usciti fuori dalle auto. La circolazione è stata deviata sulla complanare. Gli automobilisti hanno segnalato i disagi, con foto e commenti sui social network. Poco dopo le ore 9 i tempi hanno segnalato tra Aprilia e Castel Romano tempi di percorrenza pari a 70 minuti.