Incidente sulla Pontina: scontro tra quattro camion, strada chiusa e traffico in tilt

La strada statale 148 Pontina è stata chiusa temporaneamente al traffico in direzione Roma, all’altezza del chilometro 23, a causa di un grave incidente stradale avvenuto nella zona di Castel Romano. Nel sinistro sarebbero rimasti coinvolti quattro mezzi pesanti.

Sul posto sono intervenute gli agenti della Polizia Locale e della Polizia Stradale, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire le cause e la dinamica dell’impatto. Presenti anche le squadre dell’Anas, impegnate nelle operazioni di messa in sicurezza e nel ripristino della carreggiata nel più breve tempo possibile.

Nel frattempo, per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi, il traffico è stato deviato sulla viabilità secondaria, con inevitabili rallentamenti per tutti gli automobilisti, non solo per quelli diretti verso la Capitale. Lunghe code e rallentamenti sono stati segnalati anche in direzione di Aprilia, condizionando il traffico di tutta la zona sud della provincia di Roma. La riapertura della Pontina avverrà solo al termine degli interventi e dopo la rimozione dei mezzi coinvolti.