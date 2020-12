Tragedia di fine anno su via Pontina a Terracina, dove un ciclista è morto in un incidente stradale, che ha coinvolto la sua bicicletta e un'auto. Il sinistro risale alla mattinata di oggi, giovedì 31 gennaio, ultimo giorno del 2020, ed è avvenuto nel territorio della provincia di Latina. Ancora non note le generalità della vittima, per la quale non c'è stato purtroppo nulla da fare per salvargli la vita. Dai primi accertamenti pare che si tratti di un cittadino indiano. Secondo le informazioni apprese erano circa le ore 7.30 e l'uomo si trovava in sella alla sua bici quando, improvvisamente, per cause non note e in corso d'accertamento, la macchina lo ha travolto centrandolo in pieno all'altezza del chilometro 97,600 verso Roma.

L'automobilista rischia di essere indagato per omicidio stradale

A dare l'allarme il conducente del veicolo che, preoccupato per le condizioni di salute del ciclista, parse fin da subito critiche, ha chiamato il numero Unico delle Emergenze 112, e chiesto l'intervento urgente di un'ambulanza. All'arrivo del personale sanitario l'uomo era privo di conoscenza, inutile ogni tentativo di rianimarlo. Per i rilievi scientifici sono intervenuti i carabinieri della locale stazione, che hanno svolto gli accertamenti necessari al caso e indagano, per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Presente per la gestione della viabilità Anas, che ha istituito il senso unico alternato per permettere, seppur lentamente ai veicoli di transitare, in attesa che la carreggiata venisse sgomberata. Terminate le verifiche di rito, la salma coperta da un telo bianco, è stata trasferita in obitorio, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria. Al vaglio la posizione dell'automobilista, che rischia di essere indagato per omicidio stradale.