Incidente sulla Nettunense: feriti quattro giovani, uno è in prognosi riservata Momenti di paura per 4 ragazzi rimasti coinvolti in un incidente stradale avvenuto lungo la via Nettunense a Campoleone. Uno è in prognosi riservata.

A cura di Alessia Rabbai

L’auto ribaltata sulla via Nettunense (Fonte Caffè tv)

Quattro ragazzi tra i venticinque e i trent'anni sono rimasti feriti in un incidente stradale la Campoleone, in provincia di Latina. Il sinistro è avvenuto nella serata tra venerdì 29 e sabato 30 aprile, nel territorio tra i Comuni di Lanuvio e Aprilia. A rimanedere coinvolta è un'automobile, una Ford Focus, a bordo della quale vaiggiavano i quattro giovani. Secondo le informazioni apprese l'automobilista che era alla guida, per cause non note e ancora in corso d'accertamento da parte delle forze dell'ordine, ha perso il controllo e la vettura si è ribaltata su se stessa all'altezza del chilometro 17,600. Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 sul posto è giunto il personale sanitario con divcersi mezzi di soccorso. Per estrarre i feriti dalle lamiere delle auto è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco.

Arrivata la chiamata alla Sala operativa, sul posto sono arrivati i pompieri, che hanno dato il via alle operazioni. Una volta liberati dall'auto, li hanno affidati alle cure dei paramedici, che li hanno trasportati in diversi ospedali. Per il più grave dei quattro è stato necessario il trasferimento a Roma e si trova in prognosi riservata. Presenti sul luogo del sinistro per i rilievi scientifici i carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Velletri e di Ariccia. I militari hanno svolto gli accertamenti del caso e indagano per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Dalle prime verifiche effettuate pare che a farli sbandare sia stata una distrazione o forse l'attravresamento di un animale. Nel sinistro non risultano coinvolti altri veicoli.