video suggerito

Incidente sulla Monti Lepini, scontro tra tre auto: gravissima una donna Grave incidente questa mattina alle 5.30 sulla Monti Lepini, nel territorio di Ceccano. Il bilancio è di tre feriti e una donna in codice rosso. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Natascia Grbic

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Grave incidente questa mattina verso le 5.30 sulla Monti Lepini, in provincia di Frosinone. Per cause ancora da chiarire, tre veicoli – una Lancia Y10, BMW X1 e un furgone – si sono scontrati all'altezza dell'incrocio con la strada Asi, nel comune di Ceccano. Il bilancio è di tre persone ferite: tra queste, una donna è ricoverata in gravissime condizioni all'ospedale Spaziani di Frosinone. Non è escluso che nelle prossime ore sia trasferita in una struttura attrezzata di Roma, nel caso le sue ferite non dovessero migliorare. Fortunatamente non sembra che sia in pericolo di vita.

Sul posto, subito dopo l'incidente, sono arrivati i carabinieri di Ceccano di Frosinone, i Vigili del Fuoco che hanno dovuto estrarre i feriti dai veicoli, e i soccorritori del 118, per prestare le prime cure ai feriti e portarli in ospedale. Le persone coinvolte sono un uomo di 63 anni, uno di 35 e una donna di 55 anni. A destare maggiore preoccupazione sono proprio le condizioni di quest'ultima, apparse molto gravi agli operatori sanitari che l'hanno assistita nei primi momenti dopo l'incidente. Tutti i feriti, per ora, si trovano all'ospedale Spaziani di Frosinone, dove sono assistiti dai medici del nosocomio.

Le auto si sono danneggiate in modo serio, riportando molti danni. I carabinieri sono impegnati nei rilievi in modo da capire quale sia stata la dinamica del sinistro, ancora in fase di accertamento, e appurare le responsabilità del caso. Dalle prime informazioni, ancora da verificare, il furgone e la BMW si sarebbero scontrati per poi finire addosso alla Lancia, ma le indagini sono ancora in corso.