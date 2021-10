Incidente sulla Metro A, identificata la vittima: è un 50enne tedesco È stato identificato l’uomo che è morto ieri sera alla fermata della metro A Giulio Agricola a Roma. Stando a quanto si apprende, si tratta di un 50enne nato in Germania, ma residente nella Capitale. L’uomo si è sentito male, è caduto sui binari ed è stato investito da un treno in corsa. Mezza Roma è rimasta paralizzata a causa del tragico incidente.

A cura di Enrico Tata

È stato identificato l'uomo che è morto ieri sera alla fermata della metro A Giulio Agricola a Roma. Stando a quanto si apprende, si tratta di un 50enne nato in Germania, ma residente nella Capitale. L'uomo si è sentito male, è caduto sui binari ed è stato investito da un treno in corsa. Non si è trattato, quindi, di un caso di suicidio. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, i soccorritori del 118 e i carabinieri della stazione Roma Cinecittà, ma non c'è stato niente da fare per il 50enne, morto praticamente sul colpo.

Mezza Roma paralizzata

A causa di questo tragico incidente, mezza Roma è rimasta paralizzata. Proprio all'orario di uscita dagli uffici e del ritorno a casa, la Metro A è rimasta chiusa da San Giovanni in direzione Anagnina, con migliaia di persone intrappolate su via Appia Nuova che cercavano di salire sulle navette sostitutive attivate da Atac.

Oggi servizio regolare sulla Metro A

Oggi il servizio è regolare sia sulla Metro A che sulle linee B e C. Ieri a causa di un guasto è rimasto chiuso per diverse ore anche il tratto tra Malatesta e San Giovanni della linea C, provocando notevoli disagi, anche in questo caso, a lavoratori e pendolari.