Grave incidente sulla via Laurentina, Roma, poco dopo le 18 di oggi, 7 ottobre. Tre persone, due adulti e un bambino di 7 anni, rimaste ferite. Sul posto è intervenuto anche un elicottero del 118. I feriti sono stati trasportati tutti d'urgenza al pronto soccorso più vicino. Sul posto due squadre di vigili del fuoco del comando provinciale di Roma. I pompieri hanno dovuto allargare le lamiere degli abitacoli delle due automobili per estrarre i feriti. Sul posto è intervenuta anche un'automedica e gli agenti di polizia, che stanno cercando di ricostruire la dinamica dello scontro e accertare eventuali responsabilità.

Chiusure temporanee su via Laurentina

Luceverde ha segnalato su Twitter la chiusura temporanea di via Laurentina tra la rotatoria Cimitero Laurentino e via della Solfarata per un incidente avvenuto all'altezza del chilometro 14,500.

Un altro incidente sulla Laurentina questa mattina: 4 feriti

Nella mattinata di oggi si è verificato un altro incidente su via Laurentina all'incrocio con via Pontina Vecchia. Si sono scontrate due automobili frontalmente, una Smart e una Ford Focus. A bordo c'erano due uomini e due donne. Ad allertare i soccorsi sono stati passanti. Sul posto sono intervenute le ambulanze del 118 e il personale dei vigili del fuoco del comando provinciale di Roma, che hanno lavorato con i colleghi di Pomezia per estrarre, anche in questo caso, i feriti dalle lamiere. Tutti i feriti sono stati trasportati all'ospedale Sant'Eugenio di Roma (uno in codice rosso). La dinamica dell'incidente è stata ricostruita dai carabinieri intervenuti sul posto in seguito all'incidente.