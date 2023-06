Incidente sulla Flaminia: cadono dalla moto dopo lo scontro con auto, 28enne muore travolta da tir Una 28enne è morta in un incidente stradale sulla Flaminia a Civita Castellana. Caduta dalla moto nello scontro con un’auto, è stata travolta da un tir.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Prima si scontrano con un'auto lungo via Flaminia all'altezza di Civita Castellana, poi cadono dalla moto e un tir travolge uno dei due passeggeri, uccidendolo. Tragedia nel territorio del Viterbese dove una donna è morta e un uomo è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale. Il sinistro si è verificato nel pomeriggio di oggi, venerdì 30 giugno. La vittima da quanto si apprende è una ventottenne romana, della quale non è ancora stata resa nota l'identità.

Secondo le informazioni apprese era pomeriggio e la coppia, un uomo e una donna, lui quarantaduenne alla guida, viaggiavano lungo via Flaminia in sella ad una moto quando, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, si sono scontrati con un'auto a bordo della quale c'erano marito e moglie all'altezza del chilometro 61. L'impatto è stato tale da far cadere entrambi dalla moto: la donna è finita sull'asfalto ed è stata purtroppo travolta da un tir guidato da un uomo di sessantadue anni, che proprio in quel momento stava transitando lungo la strada nel senso di marcia opposto. Non c'è stato purtroppo nulla da fare per salvarle la vita. Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 con la richiesta urgente d'intervento sul posto è arrivato il personale sanitario con diversi mezzi di soccorso.

Data la dinamica dell'incidente è stato necessario anche l'intervento dei vigili del fuoco, che hanno recuperato il corpo ormai senza vita della donna. I paramedici hanno preso in carico il motociclista e lo hanno trasportato in gravi condizioni con l'eliambulanza al Policlinico Agostino Gemelli di Roma, dov'è stato preso in carico dai medici, che lo hanno sottoposto alle cure del caso. Presenti per i rilievi scientifici i carabinieri, che hanno svolto gli accertamenti di rito. Terminate le verifiche, la salma della donna è stata trasferita in obitorio, a disposizione dell'autorità giudiziaria, mentre i mezzi coinvolti nel sinistro sono stati come da prassi sottoposti a sequestro.