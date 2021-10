Incidente sulla Circonvallazione Gianicolense tra volante e tram: due poliziotti in codice rosso Due poliziotti sono rimasti gravemente feriti e sono stati trasportati in ambulanza in codice rosso all’ospedale a seguito di un incidente avvenuto stamattina sulla Circonvallazione Gianicolense, che ha coinvolto la volante della Polizia di Stato e un tram della linea 8. Ferita anche la tramviera.

A cura di Alessia Rabbai

L’immagine dell’incidente sulla Circonvallazione Gianicolense

Incidente sulla Circonvallazione Gianicolense a Roma, a seguito del quale due poliziotti sono rimasti feriti e sono stati trasportati in ospedale in codice rosso. Il sinistro risale alla mattinata presto di oggi, sabato 9 ottobre, ed è avvenuto nel quadrante Ovest della Capitale. Secondo le informazioni apprese erano poco dopo le ore 8 e l'auto di servizio della Polizia di Stato stava transitando lungo la strada quando, per cause non note e ancora in corso di accertamento, si è scontrata con un tram della linea 8 all'altezza del civico 101. L'impatto è stato molto violento e la volante è stata danneggiata frontalmente. A seguito dello scontro i due poliziotti che erano a bordo sono rimasti feriti e sono stati trasportati in ambulanza all'ospedale San Camillo con codice rosso. Arrivati al pronto soccorso, i due agenti sono stati affidati alle cure dei medici, che li hanno sottoposti agli accertamenti del caso. Le loro condizioni di salute sono gravi.

Ferita anche la conducente del tram

Rimasta ferita anche se lievemente la conducente del tram in stato di choc, una donna di quarant'anni, che è stata medicata dai paramedici sul posto e poi trasportata all'ospedale San Carlo di Nancy per accertamenti medici. Nell'impatto tra la macchina della Polizia di Stato e il mezzo pubblico da quanto si apprende non risulta ferito alcun passeggero che al momento del sinistro si trovava a bordo. Presenti per i rilievi di rito gli agenti della polizia locale di Roma Capitale, con le pattuglie del XII Gruppo Monteverde. I vigili urbani hanno svolto le verifiche per ricostruire la dinamica dell'accaduto ed accertare le responsabilità del sinistro. Le indagini sono in corso.