Incidente sulla via Cassia nei pressi di Vetralla, Viterbo. Stando a quanto si apprende, ha perso la vita il 51enne Giuseppe Santoni. La compagna è rimasta gravemente ferita ed è stata trasportata d'urgenza in eliambulanza al policlinico Gemelli di Roma.

Secondo le primissime ricostruzioni, i due stavano percorrendo la Cassia quando l'uomo ha perso il controllo della moto e si è andato a schiantare contro il guardrail in corrispondenza di una curva. L'uomo sarebbe praticamente morto sul colpo. La donna, che era a bordo della moto con lui, sarebbe tuttora ricoverata in gravi condizioni di salute. La passeggera, 61 anni, avrebbe riportato un trauma cranico e uno addominale e diverse contusioni.

La donna accompagnata con l'eliambulanza al Gemelli

Sul posto, riporta il quotidiano locale Etruria News, sono intervenuti i sanitari del 118 con l’eliambulanza Pegaso 33. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia stradale e i vigili del fuoco. Il fatto è accaduto nella serata di oggi, mercoledì 2 giugno. La salma del 51enne è stata trasportata all'ospedale di Belcolle a Viterbo. Stando a quanto riporta il quotidiano locale NewTuscia, l'incidente è avvenuto per la precisione "sulla strada che collega Cura di Vetralla a Tobia, a Viterbo, a circa un chilometro e mezzo dal bivio che incrocia sulla Cassia. Il traffico è stato bloccato dai carabinieri presenti sul posto insieme a vigili del fuoco e polizia stradale". Le indagini per ricostruire con esattezza la dinamica dello schianto sono ancora in corso. Non sono chiari, infatti, i motivi per cui il motociclista ha perso il controllo del suo mezzo.