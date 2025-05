Incidente sul Raccordo, scontro tra due motociclisti: chiusa la carreggiate interna, traffico in tilt

video suggerito

Incidente tra due motociclisti sul Grande Raccordo Anulare. Bloccata la circolazione nel tratto stradale in prossimità dello svincolo Eur. Uno dei due guidatori è stato portato in codice rosso in ospedale.

A cura di Enza Savarese

Immagine di repertorio

Nuovo incidente sul Raccordo all'altezza dello svincolo con l'Eur. Il frontale è avvenuto tra due motociclistici poco prima della nove. Uno dei due, il più grave, è stato trasportato in ospedale in codice rosso. L'altro invece con ferite più superficiali è stato medicato sul posto dai sanitari del 112 che erano sopraggiunti sul luogo del frontale.

L'incidente ha causato rallentamenti e code in aumento nel tratto del raccordo interessato dal sinistro. Gli automobilisti imbottigliati nel traffico che si è creato parlano di attese anche fino a quaranta minuti per percorrere poche centinaia di metri.

Incidente sul Raccordo: variazione momentanea della circolazione stradale

Dopo l'incidente e le operazioni di primo soccorso, sul posto sono sopraggiunti gli agenti della polizia stradale e gli operatori dell'Anas. Come da prassi per salvaguardare la sicurezza dei guidatori in carreggiata è stato chiuso il tratto di strada del raccordo anulare. In particolare in prossimità dello svincolo d'uscita verso la zona Eur di Roma, in corrispondenza del km 59,100. È qui che da questa mattina il traffico e le code sono più intense. Secondo le segnalazioni i rallentamenti sono in atto anche nella zona del Laurentino e nei quartieri più vicini.

In atto intanto le indagini della polizia stradale per verificare la dinamica dell'incidente. Il primo ad essere sentito sarà il motociclista che ha riportato le ferite meno gravi, in attesa che le condizioni del secondo in ospedale migliorino. Come da prassi verranno ascoltati anche gli altri guidatori che erano in prossimità ed hanno assistito all'incidente. Si tratta del secondo episodio in pochi giorni che paralizza il Grande Raccordo Anulare. Nella mattinata di martedì 6 maggio un tir si era ribaltato sul tratto stradale. Il guidatore ne è uscito illeso, ma i rallentamenti si sono protratti per tutta la giornata.