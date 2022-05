Incidente sul Lungotevere Arnaldo da Brescia: auto sfonda il parapetto del viadotto Un’auto ha sbandato ed è finita contro la ringhiera del viadotto sul Lungotevere Arnaldo da Brescia all’altezza di via Luisa Di Savoia. Numerosi detriti hanno danneggiato un’auto che transitava lungo la strada sottostante.

A cura di Alessia Rabbai

Il parapetto sfondato sul Lungotevere Arnaldo da Brescia

Momenti di paura per due automobilisti sul Lungotevere Arnaldo da Brescia a Roma, dove stamattina presto è avvenuto un incidente stradale. Il sinistro si è verificato domenica 15 maggio in zona Flaminio. Fortunatamente le persone che erano alla guida delle due vetture non hanno avuto bisogno di ricorrere a cure mediche, tanto che non è stato necessario l'intervento del personale sanitario, anche se grande è stato lo spavento. Secondo le informazioni apprese erano circa le ore 4 e il conducente al volante della sua Bmw X5, per cause non note e in corso d'accertamento da parte degli agenti della polizia locale di Roma Capitale, ha perso il controllo alla guida ed è finito contro il parapetto di delimitazione del viadotto all'altezza di via Luisa Di Savoia. Nell'impatto la ringhiera ha ceduto, una sua parte e i detriti sono finiti nella strada sottostante, dove transitavano altri veicoli. I materiali hanno raggiunto infatti una Fiat 500 che proprio in quel momento stava viaggiando al di sotto del viadotto e che ha riportato alcuni danni alla carrozzeria. Anche il conducente della seconda auto sta bene e non ha subito conseguenze.

Detriti e parte della ringhiera sfondata sul Lungotevere Arnaldo da Brescia

Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112, sul posto sono arrivati gli agenti della polizia locale di Roma Capitale dei Gruppi I Trevi e Prati e il supporto di unità del Gruppo Sicurezza Sociale Urbana (GSSU). I vigili urbani con diverse pattuglie si sono messi al lavoro sul tratto di strada interessato dal sinistro, occupandosi di mettere in sicurezza di tutta l'area coinvolta, che è stata in parte e temporaneamente chiusa al traffico dei veicoli. Gli agenti si sono inoltre occupati di constatare i danni riportati da entrambe le auto e alla ringhiera del viadotto, che dovrà essere ripristinata, e hanno ricostruito la dinamica dell'accaduto. In attesa che venga correttamente riparata i vigili del fuoco del Comando provinciale di Roma hanno transennato la parte del viadotto danneggiata e ristretto la carreggiata fino a quando non sarà sistemata.