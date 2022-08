Incidente sul lavoro, uomo trovato morto sotto al trattore cingolato: è il 65enne Ivano Lucchetti È stato trovato sotto ad un trattore cingolato, privo di vita. Ivano Lucchetti aveva 65 anni e stava lavorando vicino ad un agriturismo in provincia di Viterbo.

Si chiamava Ivano Lucchetti e aveva 65 anni: è questa l'identità dell'uomo trovato morto dai vigili del fuoco sotto ad un trattore cingolato, l'ennesimo morto sul lavoro di questo 2022. Il ritrovamento del corpo è avvenuto nel comune di Canino, in provincia di Viterbo, ad appena una quindicina di chilometri dal confine con la regione Toscana: con il suo trattore, stava lavorando nelle vicinanze di un agriturismo.

L'allarme al 112

Nessuno lo aveva più visto da circa un paio di giorni. Così, nel corso della serata di ieri, mercoledì 24 agosto 2022, come riporta la testata Tuscia Web, è stato lanciato l'allarme. La segnalazione, inviata al numero unico di emergenza unico nue 112, ha messo immediatamente in moto la macchina dei soccorsi. In breve tempo, 118, carabinieri e vigili del fuoco si sono attivati per rintracciare l'uomo. L'intervento del personale di soccorso, a cui hanno partecipato anche i vigili del fuoco di Gradoli, comune ad una ventina di chilometri di distanza, sul lago di Bolsena, è durato diverse ore: dalle 20 fino alla mezzanotte inoltrata.

Il ritrovamento del corpo

In tarda serata è arrivata l'amara scoperta: il corpo dell'uomo, ormai privo di vita, è stato rinvenuto sotto al trattore ad un trattore cingolato. Sul luogo del ritrovamento sono arrivati anche gli operatori medico sanitari del 118 del comune di Canino e un'auto medica da Montalto di Castro, ad una ventina di chilometri di distanza: è stato chiaro fin da subito che l'uomo era già privo di vita.

Sul posto anche i carabinieri di Canino e dei comuni vicini, Istria di Castro e Tuscania che hanno subito aperto le indagini per cercare di fare chiarezza sulle cause e la dinamica esatta dell'incidente: sembrava che l'uomo vivesse a Cellere, piccolo comune vicino, ma che fosse originario di un altro luogo. Stamattina, infine, sono arrivati anche i vigili del fuoco del Gruppo speciale movimento terra dalla capitale per recuperare il trattore, scivolato in una zona molto scoscesa.