Incidente sul lavoro, operatore ecologico cade da 3 metri d’altezza: soccorso in codice rosso Tragedia sfiorata a Grottaferrata, dove un netturbino ha rischiato di morire, caduto da tre metri d’altezza. Si tratta di un operatore della ditta Tecneko, la stessa dell’operaio morto un mese fa.

A cura di Alessia Rabbai

Un netturbino è rimasto gravemente ferito e ha avuto bisogno di cure mediche, rimasto coinvolto in un incidente sul lavoro. I fatti risalgono a ieri, martedì 12 settembre nel Comune di Frascati ai Castelli Romani. A rendere noto l'accaduto è stato il sindacato Cobas Sarim Grottaferrata – Cobas Igiene Ambientale. L’operatore ecologico L.S., dipendente della Tekneco, è caduto da circa tre metri d'altezza, mentrestava lavorando in viale Largo Buonaparte. La caduta ha reso necessarie cure mediche, date le sue gravi condizioni di saute è stato trasportato in codice rosso con l'ambulanza all'ospedale Tor Vergata. I sanitari hanno inoltre soccorso un altro netturbino, suo collega, arrivato sul posto per soccorrere il lavoratore caduto. Si è sentito male ed è stato anche lui trasferito a Tor Vergata.

"In attesa di conoscere l’esatta dinamica dell’infortunio, non possiamo che ribadire che gli operatori ecologici sono costretti ad operare nella costante ‘insicurezza' a causa della fatiscenza dei mezzi di lavoro, della mancata formazione e di un’organizzazione del lavoro che, al fine di massimizzare i profitti, impone la raccolta dei rifiuti attraverso il cosiddetto ‘operatore unico' che inevitabilmente comporta una maggiore esposizioni alle malattie professionali e agli infortuni sul lavoro – si legge nella nota diramata dal sindacato – Nel settore dell’igiene ambientale è assente una politica di prevenzione da parte dei comuni e degli enti preposti, Servizi di prevenzione delle Asl e Ispettorato del Lavoro".

L'incidente di ieri a Frascati, l'ennesimo sul lavoro che sarebbe potuto finire in tragedia, è accaduto a distanza di poco più di un mese da quello purtroppo mortale, nel quale ha perso la vita sempre a Frascati un operatore ecologico sempre dipendente della società Tekneco, rimasto schiacciato dal camion con il quale raccoglieva il vetro".