Frascati, operatore ecologico muore schiacciato tra un muro e il camion dei rifiuti Un operatore ecologico 55enne è morto nella notte a Frascati, schiacciato tra il muro di un’abitazione e il camion dei rifiuti con il quale stava lavorando.

Schiacciato tra un muro e il camion dei rifiuti. È quanto accaduto ad un operatore ecologico morto a Frascati, nell'area dei Castelli Romani. L'episodio è accaduto nella notte compresa tra mercoledì 2 e giovedì 3 agosto in provincia di Roma. La vittima da quanto si apprende è un uomo di cinquantacinque anni, per il quale non c'è stato purtroppo nulla da fare per salvargli la vita.

Secondo le informazioni apprese finora il netturbino era al lavoro in via Colle dello Stinco, quando per cause non note e ancora in corso d'accertamento, è rimasto schiacciato tra il muro di un'abitazione e il camion della spazzatura con il quale stava lavorando. Le sue condizioni di salute sono parse fin da subito gravi. Arrivata la chiamata d'emergenza con la richiesta urgente d'intervento, sul posto è giunto il personale sanitario in ambulanza. I paramedici lo hanno preso in carico e trasportato con codice rosso all'ospedale di Frascati. Arrivato al pronto soccorso le sue condizioni di salute erano disperate, i medici hanno fatto il possibile per salvarlo, ma è deceduto poco dopo a causa delle gravissime ferite e traumi riportati.

Gli accertamenti dei carabinieri e dell'ispettorato del lavoro

Presenti sul luogo dell'incidente i carabinieri di Frascati, che hanno svolto i rilievi scientifici e indagano per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Presenti anche gli ispettori del lavoro della Asl Roma 6, che insieme ai militari dovranno capire se il lavoratore fosse stato messo nelle condizioni di lavorare in sicurezza. Da verificare se l'incidente si sarebbe potuto evitare, oppure se sia accaduto per una tragica fatalità. Il mezzo è stato posto sotto sequestro. La salma del netturbino è stata trasferita in obitorio all'Istituto di Medicina legale di Policlinico Tor Vergata, dove si trova a disposizione dell'autorità giudiziaria per l'autopsia.