Incidente sul lavoro: operaio muore folgorato mentre pota un albero Un altro operaio è morto mentre stava lavorando. Il ragazzo ha 29 anni ed è rimasto folgorato dai cavi dell’altra tensione mentre stava potando gli alberi in un terreno privato.

A cura di Beatrice Tominic

Foto d’archivio

Ennesima morte sul lavoro. La vittima è un operaio di 29 anni, folgorato mentre stava eseguendo alcuni interventi per la potatura delle piante a Cave, in provincia di Roma, a pochi chilometri da Palestrina. Il ragazzo, che operava come dipendente di una ditta, stava lavorando all"interno di un terreno privato quando è rimasto folgorato. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane operaio avrebbe tranciato per errore i cavi dell'alta tensione al posto dei rami degli alberi che stava potando e sarebbe morto sul colpo.

L'arrivo dei soccorsi

Sul posto sono immediatamente arrivati i carabinieri della Compagnia di Palestrina insieme a quelli della stazione di Cave per cercare di ricostruire in maniera chiara la dinamica dell'accaduto. Come accade sempre quando si tratta di incidenti sul posto di lavoro, infine, sono arrivati anche alcuni agenti del personale di Ispettorato prevenzione e protezione lavoro della ASL Roma 5. La salma del ragazzo, come disposto dall'autorità giudiziaria, è stata trasportata presso il Policlinico Tor Vergata, dove verrà svolta l'autopsia.

L'ennesima morte

Quella dell'operaio 29enne è l'ennesima morte sul lavoro di questi giorni. Nell'ultima settimana, infatti, il numero delle persone rimaste vittima di incidenti sul lavoro è salito a tre. Si tratta, in ognuno di questi casi, di operai. A perdere la vita, esattamente mercoledì scorso è stato Bernardino Passacantilli, un 62enne che, caduto da un'impalcatura in via Toscana, poco distante da via Veneto, è caduto al suo dopo un volo di quasi 10 metri. Appena il giorno dopo è stato rinvenuto il corpo di Fabio Palotti, un operaio rimasto schiacciato dall'ascensore nell'edificio della Farnesina per un malfunzionamento al sistema di manutenzione.