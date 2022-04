È Fabio Palotti l’operaio morto al ministero degli Esteri: aveva 39 anni L’operaio morto nel vano di un ascensore del ministero degli Esteri questa mattina è Fabio Palotti, un uomo di 39 anni e padre di una bambina.

A cura di Redazione Roma

L'operaio morto questa mattina dopo essere caduto nel vano ascensore del ministero degli Esteri è Fabio Palotti, un uomo di 39 anni e padre di una bambina. L'incidente fatale è avvenuto durante gli interventi di routine per la manutenzione dell'ascensore nel palazzo del ministero in piazzale della Farnesina al civico 1 nel corso di questa mattina: l'operaio, dopo una caduta di una ventina di metri, sarebbe morto sul colpo. Si tratta del secondo incidente sul lavoro nelle ultime 24 ore.

L'arrivo dei soccorsi

Sul posto, una volta allertati, sono immediatamente arrivati i medici del personale sanitario del 118, ma al loro arrivo l'uomo era già morto, probabilmente deceduto sul colpo. Oltre a loro, però, sono presto giunti anche i vigili del fuoco che hanno subito provveduto a mettere in sicurezza l'area e hanno recuperato il corpo, ormai senza vita. Sul luogo dell'incidente anche i carabinieri della compagnia Trionfale, mentre le indagini sono state affidate alla sezione rilievi tecnico scientifici del nucleo investigativo di via In Selci che hanno svolto i primi controlli.

La dinamica dell'incidente

Non ci sono ancora certezze sull'esatta dinamica dell'incidente che è costato la vita a Fabio Palotti. L'ipotesi più accreditata per il momento è che si possa trattare di un malfunzionamento della modalità "manutenzione" dell'ascensore: una volta entrato nel vano, l'ascensore sarebbe ripartito, facendolo scivolare e cadere giù. Mentre le indagini proseguono, sul posto è anche arrivato il magistrato: la Procura di Roma, come si legge su un articolo de il Messaggero, ha già avviato un procedimento coordinato dall'aggiunto, Giovanni Conzo.