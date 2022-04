Incidente sul lavoro a Roma Nord: operaio in codice rosso con una frattura alla vertebra È finito in ospedale in codice rosso con una vertebra rotta e una prognosi di 40 giorni un operaio 45enne, caduto ieri da un ponteggio a Roma Nord. Fortunatamente non rischia la vita.

A cura di Alessia Rabbai

Incidente sul lavoro in via Ferdinando Lori a Roma Nord, al confine con il Comune di Monterotondo. A rimanere ferito con la frattura di una vertebra e una prognosi di quaranta giorni è un operaio di quarantacinque anni, che è stato soccorso in ambulanza e trasportato in ospedale con codice rosso. I fatti risalgono alla mattinata di ieri, mercoledì 6 aprile e sono avvenuti in zona Tenuta di Santa Colomba. Secondo le informazioni apprese al momento dell'accaduto erano circa le ore 9 e l'operaio, un dipendente di una ditta d'impianti elettrici, stava lavorando su un ponteggio. Improvvisamente, per cause non note e ancora in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine, è caduto accidentalmente, facendo un volo nel vuoto di circa due metri. Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112, sul posto è arrivato il personale sanitario, che lo ha soccorso e trasferito cosciente con l'ambulanza all'ospedale Sant'Andrea.

Verifiche in corso di Polizia e Ispettorato del lavoro

Giunto al pronto soccorso il paziente è stato affidato alle cure dei medici, che lo hanno sottoposto agli accertamenti necessari al caso. Fortunatamente l'operaio non si trova in pericolo di vita. Sul posto per gli accertamenti di rito sono giunti gli agenti della Squadra Volante del Commissariato Fidene Serpentara e il personale dell'Ispettorato del Lavoro. I poliziotti indagano per ricostruire l'accaduto e hanno ascoltato alcuni testimoni. Le verifiche serviranno a stabilire se l'operaio fosse stato messo nelle condizioni di lavorare in sicurezza e per accertare eventuali responsabilità della ditta incaricata dei lavori.

Tre giorni fa è morto un operaio ad Ostia

Solo tre giorni fa una tragedia sul lavoro si è consumata sul litorale sud della Capitale ad Ostia, dove un operaio è caduto da un attico ed è morto sul colpo. Stava lavorando ad un intervento di ristrutturazione in un palazzo in via delle Baleniere, quando si sarebbe sporto troppo, precipitando per diversi metri e non c'è stato purtroppo nulla da fare per salvargli la vita. In questo frangente sono intervenuti insieme all'Ispettorato del lavoro i carabinieri del Gruppo Ostia.