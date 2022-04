Incidente sul lavoro, un operaio cade da un attico e muore sul colpo Stava lavorando su un attico in ristrutturazione e si è sporto troppo: un operaio di 45 è caduto ed è morto sul colpo ad Ostia.

A cura di Beatrice Tominic

Foto dal gruppo Facebook "Ostia Informa"

È successo nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 4 aprile, verso le ore 15.30: un operaio è caduto da un attico di un palazzo mentre stava lavorando ed è morto sul colpo.

L'uomo, che secondo le prime ricostruzioni è un cittadino romeno nato nel 1977, si trovava sull'attico di un palazzo in via delle Baleniere ad Ostia, sul litorale romano a sud della località di Fiumicino. L'uomo sarebbe caduto accidentalmente: dopo essersi sporto troppo per recuperare alcuni materiali da un verricello utilizzato per i lavori di ristrutturazione in corso nell'attico, avrebbe perso l'equilibrio.

Dopo la caduta, avvenuta da diversi metri, l'uomo è morto sul colpo: sul posto sono arrivati presto anche i medici del personale sanitario del 118, ma non hanno potuto fare nient'altro che constatare il decesso dell'operaio. Sul luogo dell'incidente, però, sono immediatamente arrivati anche i carabinieri del Comando di Ostia per effettuare le verifiche e i rilievi del caso e chiarire l'esatta dinamica dell'incidente. A loro, infine, si sono aggiunti anche agenti dell'Ispettorato per la sicurezza sul lavoro.

Leggi anche Deruba un negozio armato di machete, poi viene bloccato con un colpo di taser

Cade mentre pota gli alberi a Nemi

Poco più di un mese fa un altro operaio è rimasto vittima di un incidente sul lavoro: si tratta di Giancarlo Puccia, 56enne residente a Cisterna di Latina che ha perso la vita mentre stava potando gli alberi all'interno di un terreno privato su commissione del proprietario a Nemi, comune sui Castelli Romani.

Mentre stava svolgendo le operazioni di potatura degli alberi, però, il 56enne ha perso l'equilibrio ed è caduto: il volo è stato di circa 7 metri e gli è stato fatale.