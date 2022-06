Incidente sul lavoro a Porta di Roma, camion investe dipendente Conad: soccorso in codice rosso È finito in ospedale con un politrauma un dipende Conad di 56 anni investito stamattina da un camion in retromarcia.

A cura di Alessia Rabbai

Un dipendente Conad è rimasto gravemente ferito ed è stato soccorso in codice rosso a seguito di un incidente sul lavoro. I fatti sono avvenuti nella mattinata di oggi, lunedì 27 giugno, in via Alberto Lionello a Porta di Roma. La vittima è un lavoratore di cinquantasei anni, che risulta regolarmente assunto con contratto dalla società cooperativa della grande distribuzione. Secondo le informazioni apprese al momento in cui sono accaduti i fatti erano circa le ore 7, una persona alla guida di un camion adibito al trasporto merci ha utilizzato per sbaglio la rampa d'uscita e, mentre stava facendo una manovra di retromarcia, ha inavvertitamente investito il lavoratore del supermercato, che era a piedi. L'impatto con il mezzo pesante purtroppo è stato violento. Subito si è attivata la macchina dei soccorsi, arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 con la richiesta urgente d'intervento sul posto è arrivato il personale sanitario in ambulanza, che ha soccorso il cinquantaseienne e lo ha trasportato all'ospedale Sant'Andrea in codice rosso.

Arrivato al pronto soccorso di via di Grottarossa il paziente è stato affidato alle cure dei medici, che lo hanno sottoposto agli accertamenti necessari al caso. Da quanto si apprende a seguito dell'incidente ha riportato un politrauma, con lesioni in diverse parti del corpo. Sul posto per gli accertamenti di rito sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Fidene-Serpentara, che hanno svolto le verifiche necessarie e hanno ricostruito la dinamica dell'accaduto. Gli agenti hanno ascoltato le testimonianze di quanto successo dalle persone che hanno assistito all'incidente ed è in corso la verifica di eventuali responsabilità da parte del conducente del mezzo pesante.