Incidente sul lavoro a Montesacro, operaio colpito alla testa da una lastra di marmo è grave È in fin di vita l’operaio di 40 anni rimasto gravemente ferito in un incidente sul lavoro in viale Jonio a Montesacro. Colpito in tasta da una lastra di marmo, ha un trauma cranico.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

È in condizioni gravissime e lotta tra la vita e la morte l'operaio quarantenne di origini nigeriane, che stamattina è rimasto coinvolto in un incidente sul lavoro, l'ennesimo, questa volta accaduto in viale Jonio. I fatti risalgono a venerdì 8 luglio e si sono verificati in zona Montesacro a Roma. Secondo le informazioni apprese l'operaio stava effettuando dei lavori, caricando su un montacarichi diversi materiali, che sarebbero serviti per la ristrutturazione di un'abitazione al quinto piano di un palazzo. Improvvisamente, per cause non note e in corso d'accertamento da parte delle forze dell'ordine, una lastra di marmo lo ha colpito alla testa. Pare che una la lastra sia precipitata, colpendo l'operaio che indossava il cascetto, un urto fortissimo. Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 sul posto è intervenuto il personale sanitario in ambulanza, che lo ha preso in carico e trasportato in codice rosso al policlinico Umberto I.

Arrivato al pronto soccorso il paziente è stato affidato alle cure dei medici che lo hanno sottoposto agli interventi necessari. Da quanto si apprende ha un grave trauma cranico e le sue condizioni di salute sono critiche. I medici al momento non si esprimono sull'esito del loro intervento, fatidiche saranno le prossime ore. Sulla vicenda indagano i carabinieri della Compagnia di Montesacro, che hanno raccolto le informazioni necessarie e inviato un'informativa in Procura. I militari sono arrivati sul luogo dell'incidente, hanno svolto gli accertamenti di loro competenza e ascoltato alcune persone. Il cantiere è stato posto sotto sequestro. È al vaglio la posizione della ditta per la quale l'operaio lavorava e sono in corso di verifica i documenti relativi all'operaio, per capire se avesse un regolare contratto e se fosse stato messo nelle condizioni di lavorare in sicurezza.