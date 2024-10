Incidente sul lavoro a Latina: 23enne cade in una botola, soccorso in codice rosso

video suggerito

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Un operaio di ventitré anni è rimasto ferito in un incidente sul lavoro a Latina Scalo. L'episodio è successo nelle scorse ore in un'azienda farmaceutica della zona. Da quanto si apprende fortunatamente il giovane non rischia di morire, anche se è grave. Soccorso in codice rosso, è stato trasportato con l'ambulanza in ospedale.

Secondo le informazioni apprese il giovane, un operaio di ventitré anni, al momento in cui sono accaduti i fatti che hanno portato al suo ferimento, stava lavorando in un'azienda farmaceutica di Latina Scalo. Impiegato per una ditta estrena, si stava occupando di lavori di manutenzione elettrica, quando, improvvisamente, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, è precipitato in una botola. Un volo di diversi metri. A dare l'allarme sono stati i colleghi, che hanno chiamato subito il Numero Unico delle Emergenze 112 e hanno chiesto l'intervento urgente di un'ambulanza.

Sul posto, ricevuta la chiamata d'emergenza, è intervenuto il personale sanitario, che lo ha preso in carico e trasportato all'ospedale Santa Maria Goretti, dov'è arrivato con codice rosso. Giunto al pronto soccorso del nosocomio pontino, è stato affidato alle cure dei medici, che lo hanno sottoposto agli accertamenti necessari al caso. Da quanto si apprende fortunatamente non rischia di morire, è rimasto per tutto il tempo cosciente.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di competenza territoriale, che hanno svolto gli accertamenti di rito e il personale della Asl di Latina. Da verificare se l'operaio sia stato messo nelle condizioni di lavorare in sicurezza ed eventuali responsabilità a carico della ditta per la quale lavora.