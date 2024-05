video suggerito

Incidente sul lavoro a Frosinone: operaio 30enne schiacciato da un macchinario, è grave Tragedia sfiorata per un operaio 30enne, schiacciato da un macchinario con il quale stava lavorando in un’azienda di Frosinone. Rimasto gravemente ferito, è stato soccorso e trasportato con l’eliambulanza in ospedale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

12 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Un operaio è rimasto gravemente ferito in un incidente sul lavoro in via Cerreto a Frosinone. L'episodio è avvenuto nel pomeriggio di ieri, martedì 14 maggio, all'interno di un'azienda, che si occupa di presidio e manutenzione degli impianti del gas. L'operaio è stato soccorso e trasportato con l'eliambulanza in ospedale, dove si trova ricoverato in gravi condizioni, a causa delle ferite e dei traumi riportati.

L'operaio schiacciato da un macchinario

Secondo quanto ricostruito finora sull'incidente al momento dell'accaduto l'operaio, un trentenne, stava lavorando quando, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, un macchinario che stava usando lo ha schiacciato. Ad assistere alla scena sono stati i colleghi, che sono subito intervenuti per aiutarlo e hanno chiamato il Numero Unico delle Emergenze 112, chiedendo l'intervento urgente di un'ambulanza. Sul posto, ricevuta la segnalazione, è giunto il personale sanitario, che ha soccorso l'operaio trasportandolo in ospedale. Date le sue condizioni di salute, che sono parse fin da subito serie, è stato richiesto l'intervento dell'elisoccorso. I paramedici lo hanno trasferito in volo nella Capitale. Giunto al pronto soccorso del San Camillo è stato affidato alle cure dei medici, che lo hanno sottoposto agli accertamenti del caso.

Indaga la Polizia di Stato

Presenti sul luogo dell'incidente nell'azienda gli agenti della Polizia di Stato e il personale del servizio di prevenzione della Asl di Frosinone, che hanno svolto gli accertamenti necessari a verificare se l'operaio fosse messo nelle condizioni di lavorare in sicurezza e se l'incidente si sarebbe potuto evitare. Al vaglio le resgistrazioni dell'impianto di videosorveglianza.