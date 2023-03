Incidente sul lavoro a Frosinone: bancale d’acqua travolge un autotrasportatore Un autotrasportatore finito in ospedale è il bilancio di un incidente sul lavoro a Frosinone. Un bancale d’acqua lo ha travolto, mentre scaricava la merce per un supermercato.

A cura di Alessia Rabbai

Incidente sul lavoro a Frosinone, dove un autotrasportatore è rimasto gravemente ferito e ha avuto bisogno di ricorrere a cure mediche. Soccorso in codice rosso, è stato trasportato all'ospedale Fabrizio Spaziani di Frosinone. La vittima è un uomo di cinquantasei anni di origini albanesi, che è stato ricoverato per le gravi ferite riportate. Secondo le informazioni i fatti sono accaduti nelle scorse ore, quando il dipendente che si occupa del trasporto di merci stava scaricando i bancali in un supermercato. Improvvisamente, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, la cui dinamica è corso di ricostruzione da parte delle forze dell'ordine, un bancale d'acqua lo ha travolto, schiacchiandolo sotto al suo peso.

Autotrasportatore soccorso in codice rosso

La scena si è svolta davanti agli occhi di altri lavoratori presenti, che si sono spaventati per le sue condizioni di salute parse fin da subito serie. Hanno immediatamente chiamato i soccorsi e hanno informato il titolare del supermercato. Ricevuta la chiamata d'emergenza, sul posto è arrivato il personale sanitario in ambulanza, che ha preso in carico l'autostrasportatore ferito e lo ha trasportato con urgenza in ospedale.

Indagano i carabinieri

Arrivato al pronto soccorso il paziente è stato affidato alle cure dei medici, che lo hanno sottoposto agli accertamenti necessari al caso. Presenti per le verifiche di rito i carabinieri di competenza territoriale, che hanno svolto le verifiche di rito, ascoltato alcuni testimoni e indagano sulla dinamica dell'accaduto, insieme al personale del Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro. Da accertare se il ferimento sia dovuto ad un incidente impossibile da prevenire e se l'autotrasportatore fosse messo nelle condizioni di lavorare in sicurezza.