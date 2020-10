in foto: Immagine di repertorio

Grave incidente stradale sul Grande Raccordo Anulare di Roma, con traffico bloccato e code tra Pontina e Laurentina, in entrambe le direzioni. Il sinistro si è verificato nella serata di oggi, martedì 6 ottobre, all'altezza del chilometro 53.300. A renderlo noto Luceverde Lazio, che ha informato gli automobilisti su Twitter. Coinvolto nell'incidente un motociclista, che per cause non note e ancora in corso d'accertamento, ha sbandato, è caduto dal suo veicolo a due ruote ed è finito sull'asfalto. A dare l'allarme sono stati gli automobilisti di passaggio, che hanno assistito alla scena e che, preoccupati, hanno richiesto l'intervento dei soccorsi, chiamando il Numero Unico delle Emergenze 112 e spiegando che le condizioni di salute del ferito sembravano serie.

Atterrata l'eliambulanza

Il tratto interessato dal sinistro è stato temporaneamente interdetto alla circolazione dei veicoli per agevolare le operazioni di soccorso e consentire l'atterraggio dell'eliambulanza, per il trasporto in ospedale. Al momento non sono note le condizioni di salute della persona coinvolta. Presenti nell'intervento gli agenti della polizia stradale e il personale di Anas, oltre al personale sanitario, che hanno svolto i rillievi scintifici e ricostruito la dinamica dell'accaduto. Gli agenti hanno gestito il traffico, fatto rimuovere il veicolo incidentato, fino a quando, in serata, dopo code e rallentamenti, la circolazione è tornata progressivamente alla normalità.

Galleria Appia chiusa per un crollo

Due giorni fa nel corso del pomeriggio, sul sul Grande Raccordo Anulare si sono formati diversi chilometri di code per un crollo di calcinacci avvenunto all'interno della Galleria Appia. Un provvedimento preso in via precauzionale, che ha richiesto l'interruzione del traffico e una deviazione obbligatoria con uscita allo svincolo Ardeatina. Due giorni prima nella Galleria Appia una carreggiata interna era stata provvisoriamente chiusa tra gli svincoli Appia e Ardeatina per un incidente stradale che aveva visto coinvolto un camion ribaltato.