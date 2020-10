in foto: Immagine di repertorio

Chiusa la Galleria Appia per il crollo di alcuni calcinacci oggi pomeriggio. Code di 7 chilometri sul Grande Raccordo Anulare. La decisione di interdire la circolazione nella galleria è stata assunta in via precauzionale dopo il distacco di alcune pietre avvenuto nel pomeriggio di oggi, poco dopo le ore 17,30. Il traffico è stato inizialmente interrotto del tutto, mentre è stata disposta una deviazione obbligatoria con uscita allo svincolo Ardeatina. A causa del dispositivo provvisorio la viabilità è andata in tilt e si sono formate lunghe code di auto, complice anche il beltempo di oggi, che ha indotto molti ad uscire di casa. La circolazione ha registrato un miglioramento quando sono state riaperte la corsia di sinistra e le corsie di emergenza, ma la velocità è molto ridotta, con ripercussioni sulla viabilità anche all'esterno dell'A90. In Galleria, intanto, sono già al lavoro le squadre di tecnici che stanno verificando lo stato del tunnel, in modo da poter procedere alla messa in sicurezza e quindi ai lavori di ripristino.

Sul posto, oltre ai tecnici, sono arrivati immediatamente anche i vigili del fuoco che hanno sgomberato la carreggiata dai calcinacci staccatisi. Solo due giorni fa nella Galleria Appia una carreggiata interna era stata provvisoriamente chiusa tra gli svincoli Appia e Ardeatina per un incidente stradale che aveva visto coinvolto un camion ribaltato. L'incidente era avvenuto attorno alle ore 19, provocando anche in quel caso forti rallentamenti sul Grande Raccordo Anulare. In quell'occasione sul posto erano immediatamente arrivati i tecnici dell'Anas per provvedere al ripristino della viabilità, polizia stradale e 118.