Incidente sul Grande Raccordo Anulare, camion si ribalta e perde il carico: traffico bloccato Un camion si è ribaltato e ha perso un carico lungo il Grande RAccordo Anulare di Roma. Parte del Gra è stata chiusa, con traffico, rallentamenti e code. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

Un incidente stradale lungo il Grande Raccordo Anulare ha creato disagi alla circolazione stradale, con il traffico che è rimasto bloccato e lunghe code. Il sinistro si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, martedì 14 maggio, ed è avvenuto all'altezza dell'uscita 31. Un camion ha sbandato e si è ribaltato. Dal mezzo pesante è fuoriuscito il carico che trasportava. Il materiale ha invaso la carreggiata e impedito il transito dei veicoli. Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112, sul posto sono giunti gli agenti della polizia stradale, i vigili del fuoco del Comando provinciale di Roma e gli addetti Anas. I pompieri hanno dato il via alle operazioni per liberare il Gra nel minor tempo possibile. Nel corso del pomeriggio la circolazione è tornata alla normalità.

Ieri un pullman è finito fuoristrada sul Grande Raccordo Anulare

Anche ieri sul Grande Raccordo Anulare ci sono stati chilometri di code, con tempi di percorrenza di oltre un'ora per un pullman Cotral finito fuoristrada. Per cause non note una gomma è esplosa e il mezzo ha sbandato nei pressi dell'uscita per La Rustica, in carreggiata interna e poco distante dall'imbocco per l'autostrada A24. La circolazione è stata temporaneamente confluita su una sola corsia, con conseguenti chilometri di code nell'arco della mattinata.

Un'automobilista ha spiegato a Fanpage.it che per percorrere dall'uscita 8 all'uscita 11 del Gra ci ha impiegato un'ora. Un lunedì di passione per gli automobilisti che utilizzano il Raccordo per spostarsi in città per studio o per lavoro e per i pendolari della provincia. Fortunatamente, nonostante lo spavento, nessuna persona è rimasta ferita.