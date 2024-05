video suggerito

Cotral esce fuori strada sul Grande Raccordo Anulare: traffico impazzito, chilometri di coda Traffico sul Grande Raccordo Anulare: un autobus della linea Cotral è uscito fuori strada a causa dello scoppio di una gomma. Nessuna persona è rimasta ferita.

A cura di Natascia Grbic

Immagine di repertorio

Tragedia sfiorata questa mattina a Roma, sul Grande Raccordo Anulare. Per cause ancora da accertare, un autobus della linea Cotral è uscito fuori strada poco prima dell'uscita La Rustica in carreggiata interna, poco distante dall'uscita per l'autostrada A24. Il mezzo si è schiantato sul guardrail, distruggendolo, e danneggiandosi in modo serio nella parte anteriore. Il tratto di Raccordo non è stato chiuso per il tempo necessario alle operazioni di rimozione, ma la circolazione è stata ridotta su una corsia sola, con la conseguenza che il traffico nella zona è completamente impazzito.

Il Cotral è stato rimosso verso le 10.30, e solo adesso la situazione sta gradualmente tornando alla normalità. Per diverse ore gli automobilisti sono rimasti bloccati, e il traffico nelle vie limitrofe il Grande Raccordo Anulare è stato congestionato più del solito. Sul posto, gli agenti della Polizia Stradale per la messa in sicurezza della strada e i rilievi del caso.

Nonostante la serietà dell'incidente, non ci sono stati feriti. Nemmeno l'autista ha riportato lesioni. Dalle prime informazioni in corso di verifica, l'autobus Cotral sarebbe uscito fuori strada a causa dello scoppio di uno pneumatico, andando a schiantarsi contro il guardrail. Per l'autista è stato impossibile riuscire a tenere il mezzo in strada, finendo inevitabilmente a lato della carreggiata. Nonostante lo spavento, nessuno si è fatto male. Il mezzo, invece, si è danneggiato soprattutto nella parte anteriore dopo l'impatto con il guardrail. Per rimuoverlo, c'è stato bisogno dell'ausilio dei mezzi meccanici, arrivati poco dopo l'incidente.