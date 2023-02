Incidente su via Trionfale, scooterista soccorso in codice rosso È grave uno scooterista rimasto coinvolto in un incidente stradale ieri sera su via Trionfale. Soccorso in codice rosso è in ospedale.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

È grave, soccorso in codice rosso uno scooterista rimasto ferito in un incidente stradale, che si è verificato lungo via Trionfale nella serata di ieri, lunedì 20 febbraio. A rimanere coinvolto uno scooter a bordo del quale viaggiava il ferito, che per cause non note e ancora in corso d'accertamento, si è scontrato con un'auto. L'impatto è stato tale da rendere necessario l'intervento urgente di un'ambulanza. Secondo le informazioni apprese lo scooterista era alla guida del suo veicolo a due ruote e stava percorrendo via Trionfale quando si è verificato il sinistro all'altezza del civico 10906. La dinamica al vaglio degli agenti della polizia locale di Roma Capitale, è ancora tutta da accertare. L'incidente è avvenuto davanti agli occhi di alcuni testimoni ed è arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112.

Sul posto ricevuta la segnalazione, con la richiesta urgente d'intervento è arrivato il personale sanitario in ambulanza, che ha soccorso il ferito, lo ha preso in carico e lo ha trasportato in codice rosso in ospedale. Arrivato sl pronto soccorso il paziente è stato affidato alle cure dei medici, che lo hanno sottoposto agli accertamenti del caso. Al momento non si conoscono le sue esatte condizioni di salute. Il conducente dell'auto come da prassi è stato sottoposto ai test per la verifica di alcol e droga nel sangue. Presenti sul luogo dell'incidente i vigili urbani, che hanno svolto gli accertamenti del caso e gestito la viabilità. Inevitabili i disagi alla circolazione, con code fino alla fine dell'intervento. Terminate le verifiche e liberata la carreggiata dai veicoli incidentati la circolazione è tornata alla normalità nel corso della serata.