Incidente su via Tiburtina: si schianta contro un semaforo, muore un 33enne. Gravissima una giovane Lo schianto all'alba all'altezza di Rebibbia. Fatale l'alata velocità. Morto sul colpo il conducente, due feriti gravi.

A cura di Redazione Roma

Un gravissimo incidente è avvenuto all'alba di oggi, domenica 23 febbraio, su via Tiburtina all'altezza del quartiere Rebibbia. Erano circa le 4.00 di mattina quando una vettura che percorreva la strada in direzione del Grande Raccordo Anulare si è schiantata contro un semaforo dopo che il conducente ha perso il controllo dell'auto, probabilmente a causa dell'alta velocità.

Nell'impatto, violentissimo, ha perso la vita un uomo di 33 anni, un cittadino di nazionalità rumena. Si tratta della persona che era al volante della Mazda 6. All'arrivo del personale sanitario del 118 arrivato a bordo di un'ambulanza, per lui non c'era nulla da fare. Gravissime le altre due persone che viaggiavano sull'auto finita fuori strada. Si tratta di un uomo e di una giovane di 28 anni, trasferiti in codice rosso rispettivamente all'Ospedale Sandro Pertini e al Policlinico Umberto I.

Sul posto gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale, che hanno chiuso via Tiburtina all'altezza di via Furio Cicogna, per rendere possibili le operazioni di soccorso e per il tempo necessario alle operazioni di soccorso.

"Ennesima vittima sulle strade romane che va ad aggiungersi a quelle che vengono ormai definite stragi del sabato sera. La polizia locale, già carente di importanti risorse deve tornare al suo ruolo intensificando i servizi autovelox ed i rilievi etilometrici . Solo una vera e propria guerra all'alta velocità e al consumo di sostanze alteranti, maggiori cause della gran parte di morti su strada, può riportare la sicurezza delle strade romane, agli standard delle altre Capitali europee", così in una nota Marco Milani, Segretario Romano del Sulpl (Sindacato Unitario Lavoratori Polizia Locale), in relazione all'incidente.