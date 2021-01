in foto: L’auto ribaltata (di Via Pontina S.R.148)

Traffico e chilometri di code lungo via Pontina, per un'auto ribaltata che, a partire dalla tarda mattinata, ha creato disagi alla circolazione stradale. Il sinistro è avvenuto intorno all'ora di pranzo di oggi, martedì 12 gennaio, all'altezza di Spinaceto. Nel primo pomeriggio si segnalano tempi di percorrenza di 45 minuti da Pomezia a Roma Eur, di 35 minuti circa da Roma Eur a Pomezia. Secondo le informazioni apprese erano circa le ore 13.3o quando la macchina, una Renault Clio, guidata da una donna di settantatré anni, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, ha sbandato e si è capovolta all'altezza del chilometro 14. La scena è accaduta davanti agli automobilisti di passaggio che, preoccupati per le condizioni di salute della conducente presente all'interno dell'abitacolo, hanno chiamato il Numero Unico delle Emergenze 112 e chiesto l'intervento urgente di un'ambulanza, mentre hanno prestato i primi soccorsi.

Traffico sulla Pontina e chilometri di code verso Latina

Sul posto, ricevuta la segnalazione, è arrivato il personale sanitario, che ha soccorso la vittima e l'ha trasportata in ospedale Sant'Eugenio in codice rosso. Nel sinistro non risultano essere rimasti coinvolti altri veicoli. Da stabilire le cause dell'incidente, al momento non note. Presenti per i rilievi del caso gli agenti della polizia locale di Roma Capitale Gruppo IX Eur, che hanno chiuso temporaneamente la strada al traffico dei veicoli, per agevolare le operazioni di soccorso, in attesa della rimozione dell'auto incidentata e della pulizia della carreggiata dai detriti. La chiusura ha riguardato il tratto compreso tra lo svincolo Mostacciano e Tor De' Cenci, in direzione Terracina. La strada è stata riaperta alle ore 15.20.