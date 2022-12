Incidente su via Nettunese: Elvis si schianta con la Jaguar contro un albero e muore a 51 anni Non ce l’ha fatta Elvis Lacatusu, che si è schiantato con la sua Jaguar contro un albero lungo la via Nettunense. L’automobilista è morto a 51 anni.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

È Elvis Lacatusu l'automobilista morto nell'incidente stradale che si è verificato sulla via Nettunense nella mattinata di domenica scorsa 4 dicembre. Secondo le informazioni apprese il cinquantunenne romeno era alla guida della sua Jaguar e stava percorrendo la strada nel territorio di Aprilia all'altezza della frazione Campo di Carne quando, per cause non note e ancora in corso d'accertamento ha perso il controllo alla guida e si è schiantato contro un albero, che costeggia la carreggiata adibita al transito dei veicoli. L'impatto è stato violento e non ha lasciato scampo al cinquantunenne.

A dare l'allarme sono stati gli automobilisti di passaggio, che si sono trovati davanti la scena: la macchina incidentata contro la pianta e la carrozzeria completamente distrutta nella parte anteriore. Sul posto ricevuta la chiamata d'emergenza è arrivato il personale sanitario in ambulanza. I paramedici hanno cercato di rianimarlo, ma non c'è stato purtroppo nulla da fare per salvargli la vita. Il decesso è sopraggiunto probabilmente sul colpo. Presenti le forze dell'ordine, che hanno svolto i rilievi di rito e hanno accertato che si è trattato di un incidente autonomo.

Non è chiaro cosa abbia fatto perdere il controllo all'automobilista, se si sia trattato di un malore o di una distrazione, oppure ancora se il veicolo abbia sbandato a causa dell'asfalto bagnato per il maltempo, che ieri ha imperversato sul Lazio con forte pioggia e temporali. L'ipotesi maggiormente accreditata finora è che si sia sentito male mentre era al volante. Inevitabili i disagi alla circolazione, con traffico e code lungo il tratto di via Nettunense interessato dal sinsitro, per agevolare le operazioni di soccorso e il lavoro delle forze dell'ordine. Terminate le verifiche, la salma è stata rimossa, la carreggiata liberata e la circolazione nel primo pomeriggio è tornata alla normalità.