video suggerito

Incidente su via Nettunense, camion urta una ragazza in moto: morta una 19enne Una 19enne è morta stamattina in un incidente ad Aprilia. Un camion l’ha urtata mentre era in moto, i carabinieri cercano il pirata della strada, che non si è fermato a soccorrerla. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Una ragazza di diciannove anni è morta in un incidente stradale avvenuto lungo via Nettunense ad Aprilia, in provincia di Latina. Il sinistro si è verificato stamattina presto, lunedì 12 agosto, vittima una ragazza di diciannove anni, a rimanere coinvolti la moto a bordo della quale viaggiava come passeggera e un camion. Sul posto per i rilievi di rito i carabinieri di competenza territoriale.

La 19enne è finita sull'asfalto e deceduta sul colpo

Era poco prima dell'alba quando la ragazza era in sella alla moto al posto del passeggero, il veicolo a due ruote percorreva via Nettunense diretto verso Anzio. Improvvisamente, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, un camion che procedeva in direzione opposta l'ha urtata alla testa all'altezza del chilometro 15. La giovane è caduta dalla moto ed è finita sull'asfalto, un impatto che si è rivelato fatale.

Caccia al camionista pirata della strada

Il conducente del mezzo pesante dopo l'urto non si è fermato, ma ha continuato la marcia, ora i carabinieri lo cercano, rischia di essere indagato per omicidio stradale ed omissione di soccorso. Al vaglio le immagini delle telecamere di sorveglianza di zona, che potrebbero aver immortalato il camion in fuga. La strada è stata chiusa, per agevolare l'intervento di personale sanitario e carabinieri, poi riaperta in mattinata.