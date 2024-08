video suggerito

Incidente a Borgata Finocchio, auto travolge e uccide un 26enne Tragedia nella notte a Borgata Finocchio, dove un’auto ha travolto e ucciso un 26enne. L’automobilista ferita è stata sottoposta ai test per la verifica di alcol e droga nel sangue. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

44 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Un grave incidente stradale è avvenuto in via Casilina in zona Borgata Finocchio a Roma. Il sinistro si è verificato nella notte di oggi, lunedì 12 agosto, nella periferia Est della Capitale. Vittima un ragazzo di ventisei anni, del quale non è stata ancora resa nota l'identità, per il quale non c'è stato purtroppo nulla da fare per salvargli la vita. Ad ucciderlo un'auto, la conducente è rimasta ferita, si tratta di una ventottenne. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Roma Capitale. Strade di sangue nel weekend e ad inizio settimana a Roma e nel Lazio.

Stamattina ad Aprilia una ragazza di diciannove anni è morta in moto in via Nettunense, colpita dal cassone di un camion, che viaggiava nel senso di marcia opposto. Sabato su via Nepesina a Civita Castellana Ana Leticia De Barros e Fabrizio Rompietti sono morti nello scontro tra le loro auto. Domenica invece è stata la volta dell'infermiere ventinovenne dell'ospedale di Palestrina Andrea Carnevali, che ha perso il controllo della moto, mentre viaggiava lungo via dei Laghi nel Comune di Marino, ai Castelli Romani.

Auto travolge e uccide un pedone

Secondo quanto ricostruito finora al momento dell'incidente erano circa le ore tre, la Smart guidata dalla ventottenne originaria della Moldavia, stava transitando lungo via Casilina all'altezza del civico 1819 quando per cause non note e ancora in corso d'accertamento, ha travolto il ventiseienne, un ragazzo di nazionalità serba, che si trovava a piedi in strada. Il giovane è deceduto sul posto, purtroppo inutile ogni tentativo di salvargli la vita. Il personale sanitario arrivato con diversi mezzi di soccorso ha cercato di rianimarlo, senza esito.

Leggi anche Incidente a Fiumicino tra biciletta ed auto: ciclista morto sul colpo

Automobilista sottoposta ai test per alcol e droga

L'automobilista è rimasta ferita ed è dovuta ricorrere a cure mediche, trasportata al Policlinico Tor Vergata ed è stata sottoposta, come da prassi, ai test per la verifica di alcol e droga nel sangue. Presenti gli agenti della polizia locale di Roma Capitale con le pattuglie del IV Gruppo Tiburtino, che hanno fatto i rilievi scientifici, ascoltato alcune persone e sequestrato la macchina, per sottoporla ad eventuali ulteriori accertamenti.